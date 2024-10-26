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Пандус появился на улице Серышева в Хабаровске

Права инвалидов восстановлены после вмешательства прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

На личном приеме прокурора Хабаровского края местная жительница подняла вопрос о создании доступной среды для маломобильных жителей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В ходе проверки выяснилось, что лестница у дома № 3 улицы Серышева в Хабаровске находится в плохом состоянии. Ступени частично разрушены, а пандус отсутствует.

«В ответ на выявленные нарушения прокуратура направила представление в администрацию Хабаровска», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

После вмешательства надзорного ведомства проблемы были решены: лестница отремонтирована, а для удобства маломобильных жителей установлен пандус.

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