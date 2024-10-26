Пандус появился на улице Серышева в Хабаровске

На личном приеме прокурора Хабаровского края местная жительница подняла вопрос о создании доступной среды для маломобильных жителей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В ходе проверки выяснилось, что лестница у дома № 3 улицы Серышева в Хабаровске находится в плохом состоянии. Ступени частично разрушены, а пандус отсутствует.
«В ответ на выявленные нарушения прокуратура направила представление в администрацию Хабаровска», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
После вмешательства надзорного ведомства проблемы были решены: лестница отремонтирована, а для удобства маломобильных жителей установлен пандус.