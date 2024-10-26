В Челябинске нашли способ повышения усвоения бета-каротина организмом 12 раз

«Научная проблема заключалась в том, как добавить бета-каротин в продукты питания, не растеряв его полезные для организма свойства. Самый очевидный способ заключается в изготовлении на основе бета-каротина эмульсии, но это дорого, не всегда надежно и эффективно. Мы пошли другим путем и вместе с коллегами из Китая разработали сухой способ доставки, когда бета-каротин упаковывается в наночастицы сои, а потом уже добавляется в продукты питания», — сказал собеседник агентства.