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Более четырех тысяч пожаров потушили в Иркутской области с начала года

1500 тысячи пожаров начались из нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С начала 2024 в Приангарье зафиксировали 4 210 пожаров. Большинство из них, а именно 1519, произошло из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС Иркутской области.

— Часто короткое замыкание происходит из-за перегрузок электросети, что приводит к плавлению изоляционного слоя проводки. Поэтому важно правильно рассчитывать мощность электроприборов и контролировать нагрузку на сеть, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Чтобы защитить свой дом, необходимо установить современные автоматы электросети и пожарный извещатель. Автоматический выключатель сработает при коротком замыкании или перегрузках.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области диких животных вакцинируют от бешенства. Специалисты раскладывают лекарство в местах обитания волков и лис. Всего в 2024 планируют распространить 53 тысячи дозы вакцины.