Более четырех тысяч пожаров потушили в Иркутской области с начала года

С начала 2024 в Приангарье зафиксировали 4 210 пожаров. Большинство из них, а именно 1519, произошло из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС Иркутской области.
— Часто короткое замыкание происходит из-за перегрузок электросети, что приводит к плавлению изоляционного слоя проводки. Поэтому важно правильно рассчитывать мощность электроприборов и контролировать нагрузку на сеть, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Чтобы защитить свой дом, необходимо установить современные автоматы электросети и пожарный извещатель. Автоматический выключатель сработает при коротком замыкании или перегрузках.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области диких животных вакцинируют от бешенства. Специалисты раскладывают лекарство в местах обитания волков и лис. Всего в 2024 планируют распространить 53 тысячи дозы вакцины.