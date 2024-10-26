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Четыре многоквартирных дома в Хабаровске неделю жили без газа

В Хабаровске вернули газоснабжение в четыре многоквартирных дома, которые прожили без него неделю. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

Источник: Reuters

Без коммунальной услуги остались дома по улицам Краснофлотской и 40-летия Победы. Жильцы обратились с жалобой в правоохранительные органы. Как показала прокурорская проверка, проблема возникла из-за того, что газораспределительное устройство, к которому подключены помещения, было заправлено невовремя.

Чтобы восстановить права граждан, прокурор внёс представление генеральному директору распределительной компании. Организацию и её руководителя также собираются привлечь к ответственности по части 2 статьи 7.23 КоАП РФ «Нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами».

«После вмешательства надзорного ведомства газоснабжение в многоквартирных домах восстановлено», — отметили в надзорном ведомстве.