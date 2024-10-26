Четыре многоквартирных дома в Хабаровске неделю жили без газа

Без коммунальной услуги остались дома по улицам Краснофлотской и 40-летия Победы. Жильцы обратились с жалобой в правоохранительные органы. Как показала прокурорская проверка, проблема возникла из-за того, что газораспределительное устройство, к которому подключены помещения, было заправлено невовремя.