Четыре многоквартирных дома в Хабаровске неделю жили без газа

Без коммунальной услуги остались дома по улицам Краснофлотской и 40-летия Победы. Жильцы обратились с жалобой в правоохранительные органы. Как показала прокурорская проверка, проблема возникла из-за того, что газораспределительное устройство, к которому подключены помещения, было заправлено невовремя.
Чтобы восстановить права граждан, прокурор внёс представление генеральному директору распределительной компании. Организацию и её руководителя также собираются привлечь к ответственности по части 2 статьи 7.23 КоАП РФ «Нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами».
«После вмешательства надзорного ведомства газоснабжение в многоквартирных домах восстановлено», — отметили в надзорном ведомстве.