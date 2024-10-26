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Красноярцам дали советы по выбору шампуня для детей

Специалисты Роспотребнадзора Красноярского края рассказали, как правильно выбрать шампунь ребенку.

Источник: Комсомольская правда

Эксперты отмечают, что детская кожа головы очень нежная и отличается от взрослой — сами волосы тонкие и нежные, а кожа вырабатывает меньше жира и более чувствительна к аллергенам.

Поэтому выбирать шампунь нужно внимательно. На этикетках средств обычно указано, с какого возраста их можно применять. Для новорожденных и детей до трех лет есть специальные щадящие шампуни.

Кроме этого, нужно обращать внимание на наличие знака ЕАС на упаковке — это гарантия соответствия товара нормам безопасности.

Для детей не стоит выбирать разноцветные и сильно пахнущие средства. Лучше выбирать прозрачные с нейтральными отдушками. В составе детского шампуня также не должно быть диэтаноламида, сульфатов, парабенов и силикона.