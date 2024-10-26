Аэропорт Уфы переходит на осенне-зимнее расписание

Для тех, кто хочет отправиться за границу, зимняя программа включает рейсы в Самарканд, Ереван, Хургаду, Тбилиси, Шарм-эль-Шейх и Шарджу. Пять авиакомпаний предложат до 12 ежедневных рейсов в Москву. Из них 7 вылетов будут осуществляться в Шереметьево, 2 — во Внуково и до 3 — в Домодедово. Санкт-Петербург также не останется без внимания — планируется до 5 рейсов в сутки.10 авиакомпаний предложат до 13 ежедневных рейсов в 22 города России.