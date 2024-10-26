Аэропорт Уфы переходит на осенне-зимнее расписание

С 27 октября аэропорт «Уфа» запускает осенне-зимнее расписание, которое обещает стать настоящим подарком для путешественников. В этом сезоне 30 авиакомпаний откроют двери к 46 направлениям, обеспечивая широкий выбор для любителей как внутренних, так и международных перелетов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта башкирской столицы.
Авиакомпания AZUR air продолжит рейсы в Таиланд два раза в месяц. Также сохраняются полеты в Калининград (Nordwind Airlines) и Тобольск (ЮВТ Аэро) — по два рейса в неделю. Увеличиваются частоты рейсов в такие города, как Саратов, Новый Уренгой, Казань, Иркутск и Екатеринбург.
Для тех, кто хочет отправиться за границу, зимняя программа включает рейсы в Самарканд, Ереван, Хургаду, Тбилиси, Шарм-эль-Шейх и Шарджу. Пять авиакомпаний предложат до 12 ежедневных рейсов в Москву. Из них 7 вылетов будут осуществляться в Шереметьево, 2 — во Внуково и до 3 — в Домодедово. Санкт-Петербург также не останется без внимания — планируется до 5 рейсов в сутки.10 авиакомпаний предложат до 13 ежедневных рейсов в 22 города России.
На курорты России также будет организовано множество рейсов: 6 авиакомпаний обеспечат перелеты в Махачкалу (два раза в неделю), Минеральные Воды (восемь раз в неделю) и Сочи (до десяти раз в неделю).
Также сохранятся международные рейсы в Турцию, ОАЭ, Египет и Таиланд. Они будут доступны благодаря 9 авиакомпаниям. В Анталью запланировано до 14 рейсов в неделю, а в Стамбул — один раз в неделю. Отмечается, что новое расписание полетов будет действовать до 29 марта 2025 года.
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