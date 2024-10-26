Схема движения изменится на развязке Качугского и Александровского трактов

Начиная с 27 сентября движение из Иркутска будет осуществляться по четырём полосам: по двум на Качугский тракт и по двум — на Александровский. Они будут разделены барьерным ограждением. При въезде в Иркутск поток с Качугского тракта будут направлять налево и направляться на Иннокентьевский мост или улицу Сурнова.