Схема движения изменится на развязке Качугского и Александровского трактов

На выезде из Иркутска на транспортной развязке Качугского и Александровского трактов организуют круговое движение. Схему движения изменят уже в эти выходные. Также установят новые дорожные знаки и изменят разметку, разделяющую потоки транспорта. Схема разработана на основе документов транспортного планирования и прошла согласование в комиссии по безопасности дорожного движения.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, ожидается, что изменение схемы движения позволит увеличить пропускную способность развязки на 20−30 процентов. При необходимости схема будет изменяться и дополняться, исходя из складывающийся ситуацией на дорогах. Задача: ускорить движение транспорта, выезжающего из Иркутска и убрать пересечение встречки для машин, поворачивающих на Александровский тракт.
Начиная с 27 сентября движение из Иркутска будет осуществляться по четырём полосам: по двум на Качугский тракт и по двум — на Александровский. Они будут разделены барьерным ограждением. При въезде в Иркутск поток с Качугского тракта будут направлять налево и направляться на Иннокентьевский мост или улицу Сурнова.