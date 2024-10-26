«Я бы руками не трогал»: неожиданный улов из реки удивил приморцев

Но, вероятно, ситуация более прозаичная: оружие потеряли местные охотники. (Но, вероятно, они занимались браконьерской добычей, и «потеря» была запланированной). Судя по кадрам с места событий, оружие уже неисправное и в воде пролежало долго, так как обросло толстым слоем ила. Прикладов в комплекте не было.