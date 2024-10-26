«Я бы руками не трогал»: неожиданный улов из реки удивил приморцев

Сами рыболовы шутят, что добыли «трофей с первого заброса на блесну». Кадры с неожиданной находкой распространяют в социальных сетях. Пользователи в комментариях шутят уже о том, что, кажется, в Приморье скоро раскроют один из «висяков»:
«Не знаю, насколько разумно трогать такие находки голыми руками, рискуя оставить свои пальцы. Потом замучаешься в СК на допросе у следователя отвечать на вопросы, где вы были такого-то числа, такого-то года, во столько-то времени»;
«Ну всё! Орудие преступления есть, отпечатки есть… Дело, можно считать, раскрыто. Зачем руками трогал-то? Просто полицию бы вызвали и всё»;
«Я б такое руками не трогал. Сейчас “пальцы” останутся на нём, потом висяк на них повесят».
Но, вероятно, ситуация более прозаичная: оружие потеряли местные охотники. (Но, вероятно, они занимались браконьерской добычей, и «потеря» была запланированной). Судя по кадрам с места событий, оружие уже неисправное и в воде пролежало долго, так как обросло толстым слоем ила. Прикладов в комплекте не было.