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В омском «Сибхлебе» назвали стоимость фиолетового суперфуда

Планируется, что 200 грамм хлеба из фиолетовой пшеницы будет стоить 32,5 рубля.

Источник: Комсомольская правда

Стала известная приблизительная стоимость фиолетового хлеба, который вскоре должен появиться на прилавках омских магазинов.

Напомним, полезный суперфуд — результат научной разработки ученых Омского ГАУ, скрестивших культурную пшеницу с дикими африканскими видами. Так в пшенице появились антоцианы — натуральные антиоксиданты, придающие зерну насыщенный цвет и способствующие укреплению иммунной системы человека.

Партнером ОмГАУ выступила компания «Сибхлеб», готовая взяться за выпуск хлеба из фиолетовой пшеницы в промышленных масштабах.

«Планируется четыре вида хлеба из фиолетовой пшеницы: стопроцентный зерновой, с добавлением муки 50 на 50%, геркулеса и семян подсолнечника. Мы уже примерно рассчитали, сколько он будет стоить. Но далее это уже будет зависеть от “аппетита” сетей. На мой взгляд, 200-граммовая булка с учетом наценки сети может стоить 32,5 рубля», — заявил генеральный директор АО «Сибхлеб» Сергей Дурнев «СуперОмску».

Также в компании добавили, что никаких искусственных добавок в суперполезном хлебе не будет.