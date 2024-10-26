Олбани
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярский приют забрал более 30 кошек, которых на улицу выкинула пенсионерка

Накануне в соцсетях появилось видео из Ленинского района Красноярска.

Источник: Соцсети

У дома на Айвазовского весь двор заполонили коты — их выбросила пожилая женщина.

Всего она выставили на улицу более 30 котов и кошек, котят. Волонтеры отловили всех животных, а также изъяли из дома еще нескольких питомцев. Не всех удалось поймать — жители дома продолжили поимку и сами довезли одного кота.

Сейчас все «брошенки» находятся в приюте «Дом Оззи». В планах у волонтеров вакцинировать и стерилизовать животных. Отметим, что один питомец уже в клинике — маленький котенок, у которого проблемы с координацией.

Красноярцев просят помочь в сборе средств на корма и лекарства от паразитов.