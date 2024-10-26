Хабаровский «Амур» проиграл всухую в гостях у «Локомотива», счёт 5:0

Хабаровский ХК «Амур» потерпел поражение в гостевом матче против ярославского «Локомотива», уступив со счётом 0:5. Об этом сообщил официальный Telegram-канал «Амура» «Территория Тигров».
Игра прошла 25 октября на «Арене 2000» в рамках чемпионата КХЛ. Первая двадцатиминутка прошла без забитых шайб, однако во втором и третьем периодах хозяева показали решительный настрой, забросив пять безответных голов.
Счёт открыл форвард «Локомотива» Егор Берёзкин на 33-й минуте после результативных передач Фрэза и Герната. Спустя несколько минут, во время большинства, Анатолий Каюмов удвоил преимущество ярославцев. В третьем периоде преимущество хозяев нарастало: сначала Альберт Рафиков поразил ворота соперника, затем Илья Сурин и Павел Бут закрепили результат. Бут также отметился передачей на гол Каюмова.
Матчевые статистики отражают уверенное доминирование «Локомотива» — 77 бросков по воротам против 56 у «Амура», из них в створ 45 против 28. «Локомотив» также выиграл 39 вбрасываний, в то время как хабаровчане одержали верх лишь в 24 случаях. По силовым приемам «Амур» преобладал — 33 против 21 — но это не помогло команде избежать разгромного поражения.
Следующий матч ХК «Амур» пройдёт в Череповце 27 октября. «Тигры» выйдут на лёд против «Северстали», продолжив выездную серию.