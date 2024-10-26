Хабаровский «Амур» проиграл всухую в гостях у «Локомотива», счёт 5:0

Матчевые статистики отражают уверенное доминирование «Локомотива» — 77 бросков по воротам против 56 у «Амура», из них в створ 45 против 28. «Локомотив» также выиграл 39 вбрасываний, в то время как хабаровчане одержали верх лишь в 24 случаях. По силовым приемам «Амур» преобладал — 33 против 21 — но это не помогло команде избежать разгромного поражения.