В Ростовской области в парке «Лога» у красноруких тамаринов появились детеныши

Напомним, что в этом парке спасли аистенка Боню, выкинутого родителями из гнезда. Малыш упал с водонапорной башни, сломав крыло и получив. Его подобрали люди и отнесли специалиста. Чтобы сохранить ему жизнь, пришлось перевести малыша на искусственное вскармливание, так как он через некоторое время перестал самостоятельно есть и сильно похудел.