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В Ростовской области в парке «Лога» у красноруких тамаринов появились детеныши

В парке под Каменском-Шахтинским детенышам красноруких тамаринов исполнилось две недели.

Источник: Комсомольская правда

В парке «Лога» в Ростовской области две недели назад у красноруких тамаринов появились два детеныша. Об этом сообщили в парке.

Сейчас двое малышей постоянно сидят на своей маме, хватаясь за ее шерстку цепкими лапками.

Детенышей крохотных обезьян уже могут увидеть люди. В парке просят посетителей не шуметь у вольера, чтобы не пугать деток и маму.

Напомним, что в этом парке спасли аистенка Боню, выкинутого родителями из гнезда. Малыш упал с водонапорной башни, сломав крыло и получив. Его подобрали люди и отнесли специалиста. Чтобы сохранить ему жизнь, пришлось перевести малыша на искусственное вскармливание, так как он через некоторое время перестал самостоятельно есть и сильно похудел.