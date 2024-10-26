Сдана в эксплуатацию новая автомагистраль Кунград — Бейнеу

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Сдан в эксплуатацию реконструированный 240-километровый участок автомобильной дороги Кунград — Бейнеу. В церемонии, состоявшейся по этому случаю, принял участие Президент Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба главы государства.
Эта дорога является частью стратегической автомагистрали, связывающей Узбекистан со странами Европы. Однако из-за многолетней эксплуатации и резко континентального климата Приаралья она пришла в негодность. Поэтому был реализован проект стоимостью $323 млн по ее современной реконструкции.
На церемонии глава государства особо отметил важность этой дороги.
«Теперь расстояние международных перевозок по территории нашей страны сократится до 1 тысячи километров, а транспортные расходы уменьшатся на 25 процентов. Эта дорога станет частью логистической сети, надежно связывающей нашу страну с европейскими рынками через порты Каспийского и Черного морей. Еще один важный аспект — на участке международного коридора “А-380”, проходящем через Узбекистан, ежедневный транспортный поток увеличится в 3 раза».
Дорога во отношениях соответствует мировым стандартам, обеспечивая безопасные пассажирские и грузоперевозки.
Ранее были отремонтированы другие участки международной автомобильной дороги Гузар — Бухара — Нукус — Бейнеу. 29 февраля этого года был открыт новый мост через Амударью, соединяющий Каракалпакстан с Хорезмом. Такая работа создает удобства для передвижения людей, повышает экономическую активность и дает дополнительный импульс развитию предпринимательства.
По расчетам, вдоль новой дороги появится более 200 объектов торговли и сервиса, а также промышленных предприятий. За счет этого будет создано сначала 2 тысячи рабочих мест, а в дальнейшем — еще 5 тысяч. Таким образом, будет создана прочная основа для увеличения объемов транзитных и других услуг в Каракалпакстане на 200 миллионов долларов в год, а объема экспорта — не менее чем на 300 миллионов долларов.
Изменится жизнь более 1 миллиона жителей Турткульского, Элликкалинского, Берунийского, Нукусского, Ходжейлийского, Шуманайского, Канлыкульского, Караузякского и Кунградского районов, по которым проходит эта магистраль.
Президент выразил благодарность строителям и рабочим, участвовавшим в этом проекте, Азиатскому банку развития, подрядчикам из Турции, Азербайджана и Китая, консультантам из Южной Кореи и Италии.
«Строительство дорог и мостов, сближение людей, облегчение их забот входит в число самых благородных дел. В лице дорожных строителей мы видим таких благородных, трудолюбивых людей, которые заслужили благословение и благодарность народа. Пусть растет экономический потенциал Нового Узбекистана, пусть множатся такие благие дела, способствующие повышению благосостояния нашего народа».
К мероприятию по телемосту подключились участники с двух концов этой 240-километровой дороги — из Кунградского района Каракалпакстана и таможенного поста «Давуд-ота» на границе с Казахстаном. Президент Шавкат Мирзиёев с удовлетворением дал старт движению по дороге и поздравил соотечественников с этим знаменательным событием.
В церемонии участвовали представители государственных ведомств и общественности.
Главе нашего государства также была представлена система мониторинга инженерных сооружений. Согласно ей, на определенных точках стратегических мостов будут установлены электронные датчики. С их помощью будет осуществляться постоянный контроль прочности и качества. Если будет зафиксировано отклонение от нормы, проблема будет оперативно выявляться и устраняться. Это обеспечит длительную и качественную эксплуатацию мостов.
Также система позволит сэкономить средства. Около 20 видов отчетности будут переведены из бумажной в электронную форму. Данные мониторинга будут храниться до 30 лет. Первый такой проект реализован на новом путепроводе по улице Бабура, ведущем к международному аэропорту Ташкента. В ходе церемонии также состоялся запуск данной транспортной развязки.
Общая длина путепровода составляет 702 метра, ширина — 46 метров. Также построены два клеверных и четыре дугообразных съезда, которые эффективно соединены с Малой кольцевой дорогой и улицей Садыка Талипова. Это устранило необходимость в развороте, облегчив движение автомобилей. В целом данный транспортный узел способен пропускать 5 тысяч автомобилей в час и 132 тысячи в сутки.
Президент отметил необходимость внедрения данной системы на 114 путепроводах столицы, а затем и во всех регионах.
Следует отметить, что за последние восемь лет в нашей стране было реконструировано 2 тысячи километров, отремонтировано 100 тысяч километров дорог. Самое главное, при этом меняется качество работ, широко применяются новые виды полимербетонных и цементобетонных покрытий. В результате срок эксплуатации дорог увеличивается в 1,5 раза.
В сотрудничестве с зарубежными компаниями на следующий год запланировано 10 крупных проектов по строительству еще тысячи километров дорог.