Сдана в эксплуатацию новая автомагистраль Кунград — Бейнеу

По расчетам, вдоль новой дороги появится более 200 объектов торговли и сервиса, а также промышленных предприятий. За счет этого будет создано сначала 2 тысячи рабочих мест, а в дальнейшем — еще 5 тысяч. Таким образом, будет создана прочная основа для увеличения объемов транзитных и других услуг в Каракалпакстане на 200 миллионов долларов в год, а объема экспорта — не менее чем на 300 миллионов долларов.