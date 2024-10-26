Врачи Шымкента спасли беременную женщину после остановки сердца

«Беременная поступила с обильным кровотечением, в состоянии геморрагического шока третье степени. Уже на операционном столе у нее произошла остановка сердечной деятельности, но команде врачей в составе анестезиологов, акушер-гинекологов, операционных сестер, трансфузиологов удалось успешно провести сердечно-легочную реанимацию. После восстановления основных жизненных функций, была проведена операция по остановке кровотечения и жизнь пациентки стала вне опасности благодаря слаженным и высокопрофессиональным действиям бригады медиков», — говорится в сообщении.