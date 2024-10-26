Священник рассказал о помощи семьям на грани развода

«Сейчас я веду четыре пары. С каждой по 8 часов консультирования в месяц (парой и по отдельности). Были и другие обращения, но, к сожалению, зачастую люди приходят, когда уже поздно, когда супруг или супруга делать ничего уже не хочет, а те, у кого еще ничего не разрушилось, считают, что могут справиться сами», — сказал отец Михаил.
Ранее он рассказывал, что в сентябре на базе душепопечительского центра в Люблино открыли общегородской епархиальный центр помощи семьям на грани развода, где священник и психологи будут бесплатно консультировать семейные пары. Он отмечал, что душепопечительский центр действует уже много лет, помогает зависимым: там могут пройти реабилитацию после сект, оккультизма, психологических и манипулятивных технологий и так далее, а в сентябре открыли новое направление — семья и родовспоможение.
По его словам, консультации для семей на грани развода проходят очно по средам и пятницам с 11 до 18 часов. Также в центре в домовом храме каждую субботу проводят молебны Пресвятой Богородице для беременных — «специальный молебен, когда просят укрепить силы беременных и здоровье малыша, получить благословение на беременность, роды — их благоприятное разрешение».