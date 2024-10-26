Священник рассказал о помощи семьям на грани развода

«Сейчас я веду четыре пары. С каждой по 8 часов консультирования в месяц (парой и по отдельности). Были и другие обращения, но, к сожалению, зачастую люди приходят, когда уже поздно, когда супруг или супруга делать ничего уже не хочет, а те, у кого еще ничего не разрушилось, считают, что могут справиться сами», — сказал отец Михаил.