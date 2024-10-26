Иркутский художественный музей приглашает на «Ночь музеев»

Об этом сообщает пресс-служба музея. В это время во всех отделениях для участников запланированы мастер-классы, концерты, лекции, викторины, показы кино, экскурсии и так далее.
Концерт рок-школы «Акцент» и танцевальная программа от Siberian Irish Dance Academy ждёт посетителей главного здания. В выставочных залах запланированы экскурсии по постоянной экспозиции. Для детей предусмотрены мастер-классы от студентов ВГИК. Принять участие в мероприятиях можно с 17:00 до 20:00.
С 16:00 до 20:00 в Галерее сибирского искусства будет выставка Анатолия Зверева «Мой учитель Леонардо», три аудиоспектакля, гигантские пазлы, мастер-класс «Кофейный этюд» и тематические экскурсии.
В Усадьбе Сукачёва с 17:00 до 20:00 будет концерт «Поэзия романса» (вокальная школа «Ритурнель» и «Ноктюрн М. И. Глинки» Иркутского педколледжа), два спектакля от студенческого театра ИГУ, лекции о Владимире Сукачёве. Будут фотозоны.