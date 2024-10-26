Иркутский художественный музей приглашает на «Ночь музеев»

В Усадьбе Сукачёва с 17:00 до 20:00 будет концерт «Поэзия романса» (вокальная школа «Ритурнель» и «Ноктюрн М. И. Глинки» Иркутского педколледжа), два спектакля от студенческого театра ИГУ, лекции о Владимире Сукачёве. Будут фотозоны.