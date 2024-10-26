В Башкирии запустили движение по новому мосту.

Накануне в деревне Лемез-Тамак Мечетлинского района состоялось техническое открытие движения по новому мосту через реку Лемазы, сообщает пресс-служба администрации.
Необходимость реконструкции этого перехода назрела давно. Старый мост был построен еще в начале 80-х годов. За прошедшие 40 с лишним лет сооружение устарело морально и физически, и уже не отвечало современным требованиям безопасности дорожного движения.
На реконструкцию моста из бюджета Башкирии выделили 97,4 млн рублей. Работы началась в сентябре 2023 года. Срок сдачи объекта по контракту — июль 2025 года, но объект смогли ввести в эксплуатацию с опережением графика.
Протяжённость участка вместе с подходами к мосту составила 118 м, в том числе 44,2 — длина самой переправы.
Первой по новой конструкции проехала колонна автомобилей с флагами Российской Федерации и Республики Башкортостан. А затем прошли и первые пешеходы.