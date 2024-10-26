Олбани
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Агентство стратегических инициатив применит в Уфе новые подходы к трудоустройству людей с инвалидностью

В Уфе внедрят лучшие практики к трудоустройству людей с ОВЗ.

Источник: Комсомольская правда

Агентство стратегических инициатив (АСИ) готово внедрить лучшие практики социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) Башкирии в сферу трудоустройства людей с инвалидностью. Направление получит поддержку от экспертов и региональных властей, что позволит разработать модели решений, способные стать образцом для всей страны.

По информации пресс-службы республиканского правительства, на III Всероссийском форуме-выставке «Ломая барьеры» были представлены инновационные подходы к сопровождаемому трудоустройству, которые активно тестируются как в Башкирии, так и в других регионах России. Участники форума обсудили различные модели, начиная от проектов социального воздействия и заканчивая инициативами устойчивого развития бизнеса.

Республика уже зарекомендовала себя как регион, где активно развиваются формы занятости для людей с ограниченными возможностями. Здесь создаются условия для интеграции таких граждан в общество и рабочие процессы, что позволяет не только улучшить их качество жизни, но и обогатить рынок труда новыми кадрами.

— По итогам экспертной встречи на форуме «Ломая барьеры» решено создать рабочую группу, которая соберёт лучшие решения в сфере сопровождаемого трудоустройства для масштабирования в регионах, -сказал Владимир Вайнер, директор дивизиона сектора некоммерческих организаций АСИ.

Форум стал площадкой для обмена опытом и идеями между представителями власти, бизнеса и некоммерческого сектора. Участники отметили, что совместные усилия могут значительно повысить эффективность трудоустройства людей с инвалидностью и помочь им реализовать свой потенциал.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.