Агентство стратегических инициатив применит в Уфе новые подходы к трудоустройству людей с инвалидностью

Республика уже зарекомендовала себя как регион, где активно развиваются формы занятости для людей с ограниченными возможностями. Здесь создаются условия для интеграции таких граждан в общество и рабочие процессы, что позволяет не только улучшить их качество жизни, но и обогатить рынок труда новыми кадрами.