Агентство стратегических инициатив применит в Уфе новые подходы к трудоустройству людей с инвалидностью

Агентство стратегических инициатив (АСИ) готово внедрить лучшие практики социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) Башкирии в сферу трудоустройства людей с инвалидностью. Направление получит поддержку от экспертов и региональных властей, что позволит разработать модели решений, способные стать образцом для всей страны.
По информации пресс-службы республиканского правительства, на III Всероссийском форуме-выставке «Ломая барьеры» были представлены инновационные подходы к сопровождаемому трудоустройству, которые активно тестируются как в Башкирии, так и в других регионах России. Участники форума обсудили различные модели, начиная от проектов социального воздействия и заканчивая инициативами устойчивого развития бизнеса.
Республика уже зарекомендовала себя как регион, где активно развиваются формы занятости для людей с ограниченными возможностями. Здесь создаются условия для интеграции таких граждан в общество и рабочие процессы, что позволяет не только улучшить их качество жизни, но и обогатить рынок труда новыми кадрами.
— По итогам экспертной встречи на форуме «Ломая барьеры» решено создать рабочую группу, которая соберёт лучшие решения в сфере сопровождаемого трудоустройства для масштабирования в регионах, -сказал Владимир Вайнер, директор дивизиона сектора некоммерческих организаций АСИ.
Форум стал площадкой для обмена опытом и идеями между представителями власти, бизнеса и некоммерческого сектора. Участники отметили, что совместные усилия могут значительно повысить эффективность трудоустройства людей с инвалидностью и помочь им реализовать свой потенциал.
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