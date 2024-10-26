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Капитальный ремонт виадука завершат в Мегете в сентябре 2025

На работы направили 511 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарском городском округе в поселке Мегет продолжают ремонтировать виадук через железнодорожные пути. На данный момент подрядчик бетонирует опорные конструкции, что обеспечит прочность и устойчивость сооружения. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.

— Ремонт был необходим из-за аварийности виадука. Местные жители жаловались на состояние объекта, который связывает две части поселка Мегет. После того, как работы начались, возникли определенные проблемы — по определению финансирования, по изменению проекта. Необходимых работ оказалось больше, чем планировалось. Сейчас мы увидели ряд недостатков, но их можно устранить, — рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Капитальный ремонт проводится впервые. Пресс-служба правительства Иркутской области.

В дальнейшем специалисты обустроят пролетное строение, системы водоотвода и освещение. В общей сложности на ремонт потратят 511 миллионов рублей, закончат к сентябрю 2025. Напомним, виадук возвели в 1976 году, за все эти годы капитальный ремонт не проводился.

До завершения работ водители будут ездить по временному проезду в районе станции Вересовка. Автобусы ходят с двух сторон поселка до путепровода и обратно.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре ремонтируют мемориал «Вечный огонь славы».