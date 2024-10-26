Капитальный ремонт виадука завершат в Мегете в сентябре 2025

— Ремонт был необходим из-за аварийности виадука. Местные жители жаловались на состояние объекта, который связывает две части поселка Мегет. После того, как работы начались, возникли определенные проблемы — по определению финансирования, по изменению проекта. Необходимых работ оказалось больше, чем планировалось. Сейчас мы увидели ряд недостатков, но их можно устранить, — рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.