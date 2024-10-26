Фасад Дома офицеров в Иркутске отремонтируют до конца апреля 2025 года

Ремонт фасада Дома офицеров делают к 80-летию Победы. Там уже на 70% сделали крышу, завершается утепление контура, ведут работы по отделке. Кроме этого, возле здания планируется провести благоустройство территории и решить судьбу стоящей там военной техники. По окончанию работ в Доме офицеров планируется разместить центр патриотического воспитания и расширить Музей боевой славы, посвящённый Великой Отечественной войне.