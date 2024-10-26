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Фасад Дома офицеров в Иркутске отремонтируют до конца апреля 2025 года

В Иркутске продолжается ремонт фасада Дома офицеров. Ход работ оценили губернатор Игорь Кобзев и мэр Иркутска Руслан Болотов.

Источник: Соцсети

Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

Ремонт фасада Дома офицеров делают к 80-летию Победы. Там уже на 70% сделали крышу, завершается утепление контура, ведут работы по отделке. Кроме этого, возле здания планируется провести благоустройство территории и решить судьбу стоящей там военной техники. По окончанию работ в Доме офицеров планируется разместить центр патриотического воспитания и расширить Музей боевой славы, посвящённый Великой Отечественной войне.

Также губернатор проверил, ка идут работы по реставрации детской поликлиники на улице Каландаришвили, 12. здесь завершают отделку внутренних помещений, и ещё нужно сделать гидроизоляцию балконов на фасаде. Завершить работы планируется до конца 2024 года. Губернатор поручил рассмотреть вопрос реставрации соседних зданий.