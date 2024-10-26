График движения поездов на МЦД-4 временно изменится c 26 октября

На участке от станции Мещерская до Площади Трех Вокзалов интервал движения поездов увеличится до 30 минут, а на Калужском направлении — до одного часа 20 минут. Кроме того, назначены дополнительные составы от и до Киевского вокзала. Они будут курсировать по третьему и четвертому путям с остановками на станциях Минская, Аминьевская, Очаково, Переделкино и Апрелевка. Интервал движения составит 15−20 минут.