График движения поездов на МЦД-4 временно изменится c 26 октября

График движения поездов на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) изменится
На участке от Солнечной до Лесного Городка поезда в обе стороны будут следовать по одному пути (к Железнодорожной). На станции Лесной Городок возможно изменение путей отправления, поэтому пассажирам необходимо уточнять информацию на табло и следить за звуковыми оповещениями перед выходом на платформу.
На участке от станции Мещерская до Площади Трех Вокзалов интервал движения поездов увеличится до 30 минут, а на Калужском направлении — до одного часа 20 минут. Кроме того, назначены дополнительные составы от и до Киевского вокзала. Они будут курсировать по третьему и четвертому путям с остановками на станциях Минская, Аминьевская, Очаково, Переделкино и Апрелевка. Интервал движения составит 15−20 минут.
Часть поездов со стороны станции Железнодорожная проследует укороченными маршрутами от и до Поклонной, Мещерской и Лесного Городка. У некоторых составов изменится набор остановок.
На Нижегородском направлении МЦД-4 часть поездов со стороны Железнодорожной проследует укороченными маршрутами от и до Нижегородской и Площади Трех вокзалов. При этом интервал их движения в течение дня увеличат до 15 минут.
Жителям и гостям города рекомендуют планировать поездки заранее.
Расписание пригородных и городских поездов публикуется в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», а также в приложении и на сайте перевозчика.