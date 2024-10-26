Миллион человек подписались на госпаблики в Хабаровском крае за два года

Мероприятие для сотрудников муниципальных администраций, отвечающих за информационное сопровождение деятельности, состоялось 25 октября в связи с двухлетием закона о госпабликах, обязующего госучреждения вести страницы в соцсетях. Участники встречи отметили значительный рост аудитории: более миллиона подписчиков только в крае, из которых почти половина — на платформе «ВКонтакте».