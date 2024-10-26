Олбани
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миллион человек подписались на госпаблики в Хабаровском крае за два года

Итоги работы онлайн-сообществ и их администраторов подвели на обучающем семинаре.

Источник: Freepik

В Хабаровске прошел семинар, на котором подвели итоги работы госпабликов региона за год и отметили лучших пресс-секретарей и администраторов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Мероприятие для сотрудников муниципальных администраций, отвечающих за информационное сопровождение деятельности, состоялось 25 октября в связи с двухлетием закона о госпабликах, обязующего госучреждения вести страницы в соцсетях. Участники встречи отметили значительный рост аудитории: более миллиона подписчиков только в крае, из которых почти половина — на платформе «ВКонтакте».

Сотрудники обсудили медиапланирование, копирайтинг, создание визуального контента и способы информирования граждан о национальных проектах. Специалисты комитета по информационной политике и массовым коммуникациям подчеркнули роль госпабликов как важного канала связи с обществом, отметив растущую вовлеченность пользователей.

«Наша задача как Центра управления регионом — методологически поддерживать коммуникацию между представителями власти и жителями через социальные сети. Мы проводим образовательные мероприятия, обучая администраторов госпабликов эффективным правилам работы и взаимодействию с людьми в Интернете. Это приводит к изменению сообществ: вовлеченность пользователей растет», — отметила руководитель ЦУР Ирина Онищук.

Кроме информационной функции, госпаблики предлагают жителям региона удобные онлайн-сервисы, такие как запись к врачу или в детские секции. Онищук поддержала усилия, направленные на дальнейшее развитие этих сообществ.

связь