Спортивный фестиваль по чир спорту прошёл в Хабаровске

В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов и тренеров из четырех городов Дальнего Востока, сообщает ИА AmurMedia.
Победителями состязаний стали хабаровские команды. В артистическом направлении в своих возрастных группах выиграли клубы «Грация» и «Амургёрлз». В акробатическом направлении чир спорта выиграли команды «Чир ти» и «Смайл».
Как сообщили в пресс-службе Минспорта Хабаровского края, этот фестиваль был проверкой подготовки спортсменов перед первенством Дальневосточного федерального округа, которое пройдет в эти выходные во Владивостоке.
Чир спорт — это официально признанный вид спорта, который включает элементы гимнастики, спортивного танца и фитнеса. В Хабаровском крае первые соревнования по чир спорту прошли в 2011 году.
Напомним, что в этом году спортсмены Хабаровского края успешно выступили на всероссийских соревнованиях в Южно-Сахалинске, завоевав 5 медалей в дисциплине чирлидинг-станты.