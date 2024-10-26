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Спортивный фестиваль по чир спорту прошёл в Хабаровске

В Хабаровске в Краевом центре единоборств состоялся спортивный фестиваль по чир спорту (6+).

Источник: Минспорта Хабаровского края

В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов и тренеров из четырех городов Дальнего Востока, сообщает ИА AmurMedia.

Победителями состязаний стали хабаровские команды. В артистическом направлении в своих возрастных группах выиграли клубы «Грация» и «Амургёрлз». В акробатическом направлении чир спорта выиграли команды «Чир ти» и «Смайл».

Как сообщили в пресс-службе Минспорта Хабаровского края, этот фестиваль был проверкой подготовки спортсменов перед первенством Дальневосточного федерального округа, которое пройдет в эти выходные во Владивостоке.

Чир спорт — это официально признанный вид спорта, который включает элементы гимнастики, спортивного танца и фитнеса. В Хабаровском крае первые соревнования по чир спорту прошли в 2011 году.

Напомним, что в этом году спортсмены Хабаровского края успешно выступили на всероссийских соревнованиях в Южно-Сахалинске, завоевав 5 медалей в дисциплине чирлидинг-станты.

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