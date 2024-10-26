Где в Кишиневе купить местную продукцию по приятным ценам: адреса, где проходят ярмарки выходного дня

Сельскохозяйственные ярмарки: бул. Мирча чел Батрын, 2, 20, 24, 28, М. Дрэган, 30, (пересечение с ул. Чокана), М. Садовяну, 22, И. Виеру, 6/1, П. Заднипру, 2, И. Думенюк, 12 А.