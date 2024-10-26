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Где в Кишиневе купить местную продукцию по приятным ценам: адреса, где проходят ярмарки выходного дня

Ярмарки местной продукции: где их искать в эти выходные.

Источник: Комсомольская правда

Публикуем список адресов.

Ботаника

В парке «Долина роз» в субботу и воскресенье проходит ярмарка малых производителей.

Буюканы

Ярмарка «EcoLocal» пройдёт в субботу на территории у здания «Кентфорд» (бул. Шт. чел Маре, 202).

В парке «Алунелул» (Каля Ешилор, 11/4) пройдёт ярмарка местных производителей «Cămara fest».

Чеканы

Сельскохозяйственные ярмарки: бул. Мирча чел Батрын, 2, 20, 24, 28, М. Дрэган, 30, (пересечение с ул. Чокана), М. Садовяну, 22, И. Виеру, 6/1, П. Заднипру, 2, И. Думенюк, 12 А.

Ярмарка малых производителей на бул. Мирча чел Бэтрын, пересечение с ул. П. Заднипру.

Рышкановка

На Московском проспекте, 21, напротив ул. М. Басараб, 6, ул. К. Орхеюлуй, 109/2 проходят ярмарки отечественной продукции.