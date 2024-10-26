Где в Кишиневе купить местную продукцию по приятным ценам: адреса, где проходят ярмарки выходного дня

Публикуем список адресов.
Ботаника
В парке «Долина роз» в субботу и воскресенье проходит ярмарка малых производителей.
Буюканы
Ярмарка «EcoLocal» пройдёт в субботу на территории у здания «Кентфорд» (бул. Шт. чел Маре, 202).
В парке «Алунелул» (Каля Ешилор, 11/4) пройдёт ярмарка местных производителей «Cămara fest».
Чеканы
Сельскохозяйственные ярмарки: бул. Мирча чел Батрын, 2, 20, 24, 28, М. Дрэган, 30, (пересечение с ул. Чокана), М. Садовяну, 22, И. Виеру, 6/1, П. Заднипру, 2, И. Думенюк, 12 А.
Ярмарка малых производителей на бул. Мирча чел Бэтрын, пересечение с ул. П. Заднипру.
Рышкановка
На Московском проспекте, 21, напротив ул. М. Басараб, 6, ул. К. Орхеюлуй, 109/2 проходят ярмарки отечественной продукции.