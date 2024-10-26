«Командная работа сближает»: большая и дружная семья из Башкирии поделилась секретами счастья

— Многие задают вопрос «не лень ли нам?», на что ответ один: не лень! Когда видишь горящие глаза детей, сам зажигаешься и становится еще более интересно! — улыбается Светлана. — Я даже отдыхаю в такие моменты. Пока младший катается на велосипеде, старшие с папой играют в футбол, а мы потом подключаемся. Мы вместе посмеялись, вместе повеселились. Когда дети дружные, то легко могут присмотреть друг за другом на прогулке и не приходится следить за каждым. То есть, отдыхают они и я с ними заодно.