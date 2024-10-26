«Командная работа сближает»: большая и дружная семья из Башкирии поделилась секретами счастья

Семья Астаховых из Стерлитамака стала настоящими звездами на всероссийском конкурсе «Семейный Олимп», завоевав Гран-при. На торжественной церемонии награждения в Москве, Светлана и Артём, воспитывающие четверых сыновей, продемонстрировали, как спорт может объединять семью. Их конкурсный видеоролик стал настоящим гимном здоровому образу жизни, в котором показаны не только увлекательные моменты велозабегов и спортивных игр, но и искренние эмоции, наполняющие каждое мгновение. Секретами воспитания с «КП-Уфа» поделилась многодетная мама Светлана.
ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ.
36-летняя Светлана — педагог в коррекционной школе-интернате, а ее супруг, 38-летний Артем — руководитель отдела продаж в компании Стерлитамака. Супружеская чета воспитывает четверых сыновей. В семье подрастают 13-летний Даниэль, 12-летний Арсений, 10-летний Мирон и 5-летний Леон. Мальчишки искренне мечтают о сестренке и родители время от времени тоже задумываются о пополнении.
Светлана признается, что никогда не думала о такой большой семье, но счастлива быть многодетной мамой. Трое старших ребят учатся в гимназии, а самый младший, Леон, пока что ходит в детский сад. Родители честно говорят, что ребята между собой дружны, и, благодаря, дисциплине и регулярным беседам с мальчиками, проблем не возникает. Все четверо занимаются греко-римской борьбой.
Все мальчики занимаются греко-римской борьбой и участвуют в соревнованиях. Фото: предоставлено «КП-Уфа» героями публикации.
— Первым этим видом спорта заинтересовался старший Даниэль, — рассказывает Светлана. — А следом уже подтянулись остальные сыновья. Они у нас участвуют в различных соревнованиях и часто занимают первые места. Мы очень гордимся ими.
По словам мамы, спорт помогает реализовать весь потенциал и направить энергию детей в нужное русло. Дома мальчики спокойные и послушные. Причем родители даже не заставляют их заниматься спортом, и они самостоятельно избрали свой путь.
— Мы всегда стараемся проводить время вместе и заниматься тем, что нравится всем членам семьи, — делится Светлана. — Каждый из сыновей активно участвует в спортивных мероприятиях, и вместе они завоевали немало медалей и кубков.
ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ.
Учатся мальчики все очень хорошо, а Арсений круглый отличник. За плохие отметки родители сыновей не ругали, старались помочь им разобраться и исправить ошибки. Они придерживаются принципа, что взаимопомощь и понимание — ключ к успеху.
Светлана и Артем стараются именно разговаривать с детьми, обсуждать новости и узнавать их мнение. Физическое наказание за непослушание родители категорически отрицают и уверены, что это не выход и только нанесет психологическую травму ребенку, которую он пронесет через всю жизнь.
— Если какая-то новость вышла, то мы с ребятами обязательно это обговариваем, — говорит многодетная мама. — Мы стараемся заранее предостеречь детей, и, конечно же, честно отвечаем на вопросы, которые у них возникают.
«КОГДА ВИДИШЬ ГОРЯЩИЕ ГЛАЗА ДЕТЕЙ, САМ ЗАЖИГАЕШЬСЯ!».
Семья ведет здоровый образ жизни и старается в любое свободное время поддерживать активность. Мальчишки с удовольствием участвуют в различных семейных конкурсах, которые предлагают им родители. Благодаря интересу, любознательности и соревновательному духу, у них накопилось довольно большое портфолио. По словам Светланы, активности не только сближают семью, но и формируют у детей ответственность и целеустремленность.
Вместе семья участвует в конкурсах и занимает призовые места. Фото: предоставлено «КП-Уфа» героями публикации.
— Мы часто берем с собой мяч, потому что знаем, что дети обязательно захотят поиграть, — рассказывает Светлана. — Так как семья большая, мы даже делимся на команды и играем все вместе.
Глава семейства Артем Астахов увлекается бегом и вместе с 12-летним сыном Арсением они устраивают совместные пробежки, а каждый год семья участвует в велозабеге. Откровенно говоря, стерлитамакцы завсегдатаи многих спортивных площадок, а увлечения не ограничиваются просто турниками и бегом.
— Многие задают вопрос «не лень ли нам?», на что ответ один: не лень! Когда видишь горящие глаза детей, сам зажигаешься и становится еще более интересно! — улыбается Светлана. — Я даже отдыхаю в такие моменты. Пока младший катается на велосипеде, старшие с папой играют в футбол, а мы потом подключаемся. Мы вместе посмеялись, вместе повеселились. Когда дети дружные, то легко могут присмотреть друг за другом на прогулке и не приходится следить за каждым. То есть, отдыхают они и я с ними заодно.
ТРАДИЦИИ И КУЛИНАРНЫЙ БЛОГ.
Светлана признается, что быть единственной представительницей прекрасного пола в семье тоже по-своему замечательно: 36-летняя женщина буквально купается во внимании. Дети и муж просто обожают делать сюрпризы любимой маме и жене.
— Когда мы ходим по магазину, я выбираю сыну куртку, а он смотрит мне диадему на голову! Это так мило, — рассказывает Светлана.
У семьи есть интересная традиция — каждые выходные они все вместе готовят вкусное блюдо. У Светланы и Артема даже есть свой кулинарный блог, где они показывают результаты творчества. Светлана рассказывает, что часто мальчишки сами предлагают приготовить что-то интересное и родители с удовольствием подхватывают идею. Всего на канале насчитывается более 130 видео с рецептами различных кулинарных изысков: выпечка, жаркое, домашние заготовки и даже леденцы. И это далеко не полный список.
Светлана и Артем подают отличный пример своим детям. Фото: предоставлено «КП-Уфа» героями публикации.
Кстати о питании. Мужчины, даже маленькие, обладают хорошим аппетитом и на большую семью достаточно трудно готовить в большом количестве. Супруг и сыновья с удовольствием помогают маме и Светлана сама очень рада, что дети не привередливы в еде.
— Что приготовлю, то все и едят. Всем вкусно! — говорит многодетная мама. — Я очень рада, что в этом плане нет капризов, но все мы любим вкусно покушать.
«МЫ — КОМАНДА».
По мнению Светланы, главное, чтобы ребенок был увлечен. Эта простая, но мудрая мысль открывает двери к новому взгляду на родительскую роль. В современном мире, где дети часто сталкиваются с искушениями и отвлекающими факторами, увлечения становятся настоящей находкой. Спорт, творчество, наука — все это не только развивает навыки, но и наполняет жизнь смыслом. Кроме того, увлекательные занятия — это важнейшая часть воспитания.
Семья дружна и свободное время предпочитает проводить активно. Фото: предоставлено «КП-Уфа» героями публикации.
— Если у ребенка нет увлечения, то много времени на ненужные дела, — говорит Светлана. — Еще если заниматься чем-то с удовольствием, то всегда все получается!
Родители уверены, что важный фактор в воспитании — это совместная деятельность, которая приносит пользу всем.
— Командная работа сильно сближает, поэтому хочется пожелать всем, чтобы родители вместе с детьми участвовали в различных мероприятиях, — советует Светлана. — Это позволяет детям чувствовать поддержку семьи в достижении общей цели.