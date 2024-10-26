Сергей Собянин назвал павильоны ВДНХ, которые сейчас воссоздают реставраторы

Комплексно отреставрировали павильон № 67 «Советская печать». Там привели в порядок и вернули на свои места деревянные скульптуры авторства мастера резьбы по дереву Льва Кардашева. Утраченные фрагменты восстановили с использованием техники 1950-х годов. Этот павильон — один из четырех на ВДНХ, в отделке которых использовали резьбу по дереву, и единственный, декорированный деревянными скульптурами.