«Намного комфортнее троллейбуса». Новые электробусы с кондиционером закупили в Минске

Так, для модернизации столичного автопарка «Минсктрансом» закуплены современные электробусы, которые являются тихим и экологичным транспортом, сокращают уровень выбросов, обеспечивают комфортное перемещение по городу. Недавно закупили 10 новых электробусов белорусского производства, отличающихся высокой энергоэффективностью и низким уровнем шума, с системой климат-контроля в салоне. Также для пассажиров с ограниченными возможностями есть пандусы и кнопка вызова для водителя. Безопасный вход и выход из транспорта обеспечивается системой противозажимов и блокировок. Также в таком транспорте есть видеонаблюдение и USB-разъемами для зарядки смартфонов. Сегодня по Минску колесят 89 таких электробусов.