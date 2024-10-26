«Намного комфортнее троллейбуса». Новые электробусы с кондиционером закупили в Минске

В Минске закуплены новые электробусы для обновления автобусного парка, рассказали в сюжете на СТВ.
Так, для модернизации столичного автопарка «Минсктрансом» закуплены современные электробусы, которые являются тихим и экологичным транспортом, сокращают уровень выбросов, обеспечивают комфортное перемещение по городу. Недавно закупили 10 новых электробусов белорусского производства, отличающихся высокой энергоэффективностью и низким уровнем шума, с системой климат-контроля в салоне. Также для пассажиров с ограниченными возможностями есть пандусы и кнопка вызова для водителя. Безопасный вход и выход из транспорта обеспечивается системой противозажимов и блокировок. Также в таком транспорте есть видеонаблюдение и USB-разъемами для зарядки смартфонов. Сегодня по Минску колесят 89 таких электробусов.
— Электробус намного комфортнее троллейбуса. Он приятнее. Каждое поколение совершенствуется, — отметил Дмитрий Бойко, водитель автобусного парка № 5.
Кроме того, планируются поставки новых автобусов для Минска: современных, низкопольных с системами кондиционирования.
— Совсем другие условия для работы водителя. Теперь нет шума, который раньше был. Тех экологических проблем, — прокомментировал директор автобусного парк № 7 Владимир Романов.
Ранее в Минтрансе сказали, что весь пассажирский транспорт будет обновлен в Беларуси.
Тем временем мужчина погиб на месте жесткого ДТП DS 7 и Opel Vectra под Глубоким: «26-летний водитель выехал на встречную полосу».