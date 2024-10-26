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В Уфе задержали дюжину водителей в состоянии алкогольного опьянения

В Уфе за прошедшие сутки задержали 12 пьяных водителей.

Источник: Комсомольская правда

25 октября в Уфе сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 47 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 3 человека. Об этом сообщает ГАИ башкирской столицы.

В общей сложности было выявлено 405 нарушений, среди которых: 44 случая несоблюдения правил использования ремней безопасности, 30 нарушений, когда водители не уступили дорогу пешеходам, 12 случаев неправильной перевозка детей-пассажиров. 51 пешеходу были выписаны штрафы за нарушение ПДД.

Кроме того, на улицах Уфы были задержаны 12 водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. Еще двоих задержали без водительского удостоверения.

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