В Красноярске отремонтировали одну из старейших школ города

Здание на Лизы Чайкиной, 5 построили в 1962 году. Учебное заведение отслужило 56 лет, но в 2020 году постройку признали аварийной. Только спустя 3 года мэрия заключила контракт с подрядчиком, ООО «ПромСтройРесурс», на восстановление школы.