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В Красноярске отремонтировали одну из старейших школ города

Здание школы признали аварийным несколько лет назад, потребовался капитальный ремонт.

Источник: Комсомольская правда

В департаменте градостроительства Красноярска рассказали об окончании работ по реконструкции школы № 86 в Железнодорожном районе.

Здание на Лизы Чайкиной, 5 построили в 1962 году. Учебное заведение отслужило 56 лет, но в 2020 году постройку признали аварийной. Только спустя 3 года мэрия заключила контракт с подрядчиком, ООО «ПромСтройРесурс», на восстановление школы.

В здании провели полноценную реконструкцию: заменили аварийные перекрытия и полы, вставили новые окна, поменяли системы отопления, освещения и электрические сети, обновили сигнализацию и линии связи, утеплили фасад и провели отделочные работы. Сейчас подрядчик отрабатывает замечания управления капитального строительства, позже школу проверит краевой Стройнадзор.

образование