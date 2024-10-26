В Красноярске отремонтировали одну из старейших школ города

В департаменте градостроительства Красноярска рассказали об окончании работ по реконструкции школы № 86 в Железнодорожном районе.
Здание на Лизы Чайкиной, 5 построили в 1962 году. Учебное заведение отслужило 56 лет, но в 2020 году постройку признали аварийной. Только спустя 3 года мэрия заключила контракт с подрядчиком, ООО «ПромСтройРесурс», на восстановление школы.
В здании провели полноценную реконструкцию: заменили аварийные перекрытия и полы, вставили новые окна, поменяли системы отопления, освещения и электрические сети, обновили сигнализацию и линии связи, утеплили фасад и провели отделочные работы. Сейчас подрядчик отрабатывает замечания управления капитального строительства, позже школу проверит краевой Стройнадзор.