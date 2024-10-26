За шесть лет омская санавиация совершила 1700 вылетов в отдаленные районы

Одним из его направлений является работа санитарной авиации. Как сообщили в минздраве, за 6 лет омские медики совершили 1 700 вылетов для оказания помощи жителям отдаленных районов Омской области и эвакуации пациентов в городские лечебные учреждения. Только в 2023 году в медучреждения было эвакуировано 369 пациентов, в том числе 48 детей, 19 из которых в возрасте до года.