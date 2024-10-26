За шесть лет омская санавиация совершила 1700 вылетов в отдаленные районы

В министерстве здравоохранения Омской области рассказали о шестилетних итогах реализации в регионе национального проекта «Здравоохранения».
Одним из его направлений является работа санитарной авиации. Как сообщили в минздраве, за 6 лет омские медики совершили 1 700 вылетов для оказания помощи жителям отдаленных районов Омской области и эвакуации пациентов в городские лечебные учреждения. Только в 2023 году в медучреждения было эвакуировано 369 пациентов, в том числе 48 детей, 19 из которых в возрасте до года.
«Наиболее частые поводы: острый коронарный синдром, острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения. Осложнения беременности и родов, острых хирургических заболеваний. Множественные травмы. Острые заболевания у детей, — прокомментировал Максим Сирота, заведующий отделением экстренной и консультативной помощи Областной клинической больницы. — В состав бригады входят реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи плюс профильный специалист по той патологии, из-за которой осуществляется вызов».
Транспортируют медиков и пациентов вертолеты МИ-8МТ, которые оснащены всем оборудованием, необходимым для оказания неотложной медицинской помощи и эвакуации пациентов.