«До ноября не ждите»: Владивосток не успевают подготовить к отопительному сезону, стартовавшему 18 октября

О проблеме заявили в telegram-чат главы городского округа Константина Шестакова. Дом находится в тупике. С одной из сторон ещё в четверг тепловики раскопали траншеи, теперь жители двух подъездов лишены возможности покинуть придомовую территорию.
Сколько дом будет находиться в осаде, неизвестно, так как рабочие, разрыв землю, больше в переулке не появлялись, спросить не у кого.
Но рекордсменом по разрытым траншеям является, пожалуй, Первомайский район Владивостока. По ряду адресов трубы хотя бы присоединили к внутридомовым сетям, но в некоторых траншеях трубы ещё даже не смонтировали. Горожане опасаются, что к заморозкам тепловики работы не закончат. А такая роскошь, как восстановление асфальтового покрытия и прочего благоустройства, скорее всего, будет доступна жителям дальневосточной столице уже в следующем году.
Официальный чат главы города пестрит такими жалобами:
«По адресу Борисенко 10, раскопано всё, работы по ремонту отопления не завершены. Отопление в дом не дали. Трубу с холодной водой повредили. Восстановили на несоответствующую глубину, перемерзнет зимой. Во всех инстанциях одни отписки, по факту меры не принимаются. Что делать жильцам?».
«Я так понимаю, что подача отопления с 24го октября — это кричалка для новостей. На самом деле — обман. В выходные никто не работает! Весь город перерыт, без труб, одни траншеи! Город в окопах!».
«Сегодня, 24.10.2024 г, начинается подача тепла в жилые дома. А как быть жителям, которые живут на Сафонова 26, 24, 32, 3, Никифорова?».
Фотография коммуникаций на Сафонова — Никифорова прилагается:
Микрорайону Первой Речки тоже в этом году не повезло:
«Когда будет отопление на Хабаровской? Сколько можно мучать людей? Горячей воды полгода нет, все перекопано, три узбека бегают с трубами и не знают, что с ними делать. Что за издевательство?».
Информацию подтверждает другая жительница микрорайона:
«Сегодня (26.10.24. — прим. ред.) проезжала там, несколько раз наблюдала, как стали выставлять бордюры для тротуара два узбека. Один целый день ходит работает, а второй сидит в телефоне и ****** не делает. Быстрее бы тротуар для пешеходов восстановили, дети каждый день в школу там ходят по дороге»;
«Океанский проспект, 107. Отопления нет и непонятно, когда дадут. Т.к. разрыли траншеи вокруг домов ещё летом, а рабочие на этих траншеях появились пару недель назад. Прошу принять меры».
«Сами сварщики, которые работают на объекте (улицы Хабаровская, Амурская) говорят, что не ждите тепла и воды до ноября. Они не успевают!».
Напоминаем, в прошлом году «масштабная реконструкция» теплосетей обернулась таким же коллапсом. В следующем году работы продолжатся. Какие микрорайоны падут жертвами модернизации, пока неизвестно.