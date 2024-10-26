«До ноября не ждите»: Владивосток не успевают подготовить к отопительному сезону, стартовавшему 18 октября

Но рекордсменом по разрытым траншеям является, пожалуй, Первомайский район Владивостока. По ряду адресов трубы хотя бы присоединили к внутридомовым сетям, но в некоторых траншеях трубы ещё даже не смонтировали. Горожане опасаются, что к заморозкам тепловики работы не закончат. А такая роскошь, как восстановление асфальтового покрытия и прочего благоустройства, скорее всего, будет доступна жителям дальневосточной столице уже в следующем году.