Правительство Ростовской области решило приватизировать свои акции ФК «Ростов»

Напомним, что ФК «Ростов» сейчас находится на 8 строчке турнирной таблицы Чемпионата России по футболу с 13 очками. Ближайший матч дончане проведут домашнем поле с грозненским «Ахматом». Встреча начнется 26 октября в 19.00.