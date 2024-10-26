Правительство Ростовской области решило приватизировать свои акции ФК «Ростов»

Правительство Ростовской области решило приватизировать принадлежащие ему акции футбольного клуба «Ростов». Соответствующий законопроект размещен на сайте регионального Заксобрания.
— Приватизацию 25,99 процента акций акционерного общества Футбольный клуб «Ростов» планируется осуществить путем продажи на аукционе, — отмечается в законопроекте.
Инициатором приватизации выступило Минимущество Ростовской области.
Напомним, что ФК «Ростов» сейчас находится на 8 строчке турнирной таблицы Чемпионата России по футболу с 13 очками. Ближайший матч дончане проведут домашнем поле с грозненским «Ахматом». Встреча начнется 26 октября в 19.00.