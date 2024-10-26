У школьников начались девятидневные каникулы

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Молдавские школьники ушли на девятидневные осенние каникулы, занятия возобновятся в понедельник, 4 ноября.
Период ученических каникул был установлен в Календаре на 2024−2025 учебный год, утвержденном приказом Министерства образования.
Следующими каникулами для учащихся школ правобережной Молдовы станут 15-дневные зимние каникулы, они продлятся с 25 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. До конца учебного года учащиеся буду отдыхать еще дважды: на весенних каникулах, которые продлятся девять дней, и на десятидневных пасхальных каникулах.
Министерство образования и науки приняло решение о том, что осенние и весенние каникулы в этом году будут более продолжительными: дети будут отдыхать по девять дней, в то время как в предыдущие годы отдых длился по три-пять дней.
В правобережной Молдовы насчитывается около 1200 начальных и общих средних школ.