В Башкирии откроют два ресторана «Бургер Кинг» за 152 миллиона рублей

В регионе вскоре появятся два новых ресторана «Бургер Кинг». Компания «СтройЗаказ» объявила о планах открыть заведения в Салавате и Стерлитамакском районе, вложив в проект 152 миллиона рублей.
По информации правительства республики, данный проект уже получил статус приоритетного. Это значит, что местные власти готовы оказать всестороннюю поддержку, включая помощь в оформлении аренды земельных участков для новых ресторанов.
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