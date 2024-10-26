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В Башкирии откроют два ресторана «Бургер Кинг» за 152 миллиона рублей

В Башкирии откроются еще два популярных ресторана быстрого питания.

Источник: Комсомольская правда

В регионе вскоре появятся два новых ресторана «Бургер Кинг». Компания «СтройЗаказ» объявила о планах открыть заведения в Салавате и Стерлитамакском районе, вложив в проект 152 миллиона рублей.

По информации правительства республики, данный проект уже получил статус приоритетного. Это значит, что местные власти готовы оказать всестороннюю поддержку, включая помощь в оформлении аренды земельных участков для новых ресторанов.

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