В Красноярске на Копылова появились 30 новых деревьев и металлический заяц

В Красноярске на улице Копылова высадили 30 новых деревьев и установили металлический заяц. Акция была приурочена к 45-летию Железнодорожного района, об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Озеленительные работы прошли на улице Копылова, 19. На газоне со стороны Копыловского моста высадили 30 яблонь, черёмух и серебристых тополей. Под одним из саженцев установили фигурку зайца с табличкой «С любовью к Красноярску».
Участие в мероприятии приняли работники одной из городских строительных компаний и воспитанники армейско-спортивного клуба «Защитник».
В мэрии отметили, что за этот год в Железнодорожном районе Красноярска высадили более 1,7 тысячи деревьев.