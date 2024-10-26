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В Красноярске на Копылова появились 30 новых деревьев и металлический заяц

Саженцы высадили в честь 45-летия Железнодорожного района.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске на улице Копылова высадили 30 новых деревьев и установили металлический заяц. Акция была приурочена к 45-летию Железнодорожного района, об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Озеленительные работы прошли на улице Копылова, 19. На газоне со стороны Копыловского моста высадили 30 яблонь, черёмух и серебристых тополей. Под одним из саженцев установили фигурку зайца с табличкой «С любовью к Красноярску».

Участие в мероприятии приняли работники одной из городских строительных компаний и воспитанники армейско-спортивного клуба «Защитник».

В мэрии отметили, что за этот год в Железнодорожном районе Красноярска высадили более 1,7 тысячи деревьев.

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