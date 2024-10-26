На двух школьных спортивных площадках Владивостока завершился капитальный ремонт

«Также отремонтировали волейбольную и баскетбольную площадки. Для всех зон были заменены необходимые для подвижных игр снаряды: футбольные ворота, сетки, баскетбольные кольца. На территории установили урны и лавочки, а также обновили трибуну для зрителей», — рассказал специалист управления образования Сергей Никифоров.