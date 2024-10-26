Еще на двух школьных спортивных площадках Владивостока завершился капитальный ремонт. Самый большой объект — стадион школы № 47. Об этом рассказали в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования, сообщает ИА PrimaMedia.
На стадионе школы № 47 обновили резиновое покрытие, возвели беговые дорожки, застелили обновленное футбольное поле. Помимо того, установили турники и тренажеры в воркаут зоне.
«Также отремонтировали волейбольную и баскетбольную площадки. Для всех зон были заменены необходимые для подвижных игр снаряды: футбольные ворота, сетки, баскетбольные кольца. На территории установили урны и лавочки, а также обновили трибуну для зрителей», — рассказал специалист управления образования Сергей Никифоров.
Кроме того, в центре образования «Вектор» на улице Щитовой возвели спортивную площадку. Здесь оборудовали волейбольное поле, установили тренажеры, а также выполнили общее благоустройство территории.