Три пермских вуза попали в список лучших университетов стран БРИКС

Ассоциация составителей рейтингов (АСР) представила первую пилотную версию рейтинга университетов стран БРИКС. В общем зачете оказались 825 университетов из десяти стран.
Как отмечают представители АСР, применялись только объективные критерии, которые были одобрены международными экспертами, при этом репутационные опросы исключили. Особое внимание уделялось результатам студентов на международных олимпиадах, в то время как финансовые показатели университетов играли менее значимую роль.
В итоге три пермских вуза попали в число лучших университетов стран БРИКС. Пермский политех и классический университет заняли места в группе 251−300. А медицинский университете ПГМУ им. Вагнера оказался на позиции 451−500.
Лидерами рейтинга стали Пекинский университет, МГУ им. Ломоносова и Университет Цинхуа.