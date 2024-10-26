Три пермских вуза попали в список лучших университетов стран БРИКС

Как отмечают представители АСР, применялись только объективные критерии, которые были одобрены международными экспертами, при этом репутационные опросы исключили. Особое внимание уделялось результатам студентов на международных олимпиадах, в то время как финансовые показатели университетов играли менее значимую роль.