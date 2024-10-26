Рогов сообщил о заходе ВС России в село Шахтерское в ДНР

«Наши войска постепенно продвигаются вперед на времевском направлении. Из недавно освобожденной Золотой Нивы в ДНР наша армия продвинулась на несколько километров на север и уже зашла в село Шахтерское, где сейчас идут бои за освобождение села», — сказал Рогов.