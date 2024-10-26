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Рогов сообщил о заходе ВС России в село Шахтерское в ДНР

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости. Российские войска зашли в село Шахтерское на времевском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Источник: © РИА Новости

«Наши войска постепенно продвигаются вперед на времевском направлении. Из недавно освобожденной Золотой Нивы в ДНР наша армия продвинулась на несколько километров на север и уже зашла в село Шахтерское, где сейчас идут бои за освобождение села», — сказал Рогов.

По его словам, Шахтерское последние полтора года играло роль одного из ключевых логистических центров ВСУ на времевском и южнодонецком направлениях.

Рогов подчеркнул, что полное освобождение Шахтерского усложнит логистику с поставками оружия для ВСУ и ротацию на этом участке фронта.

Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР.