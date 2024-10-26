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Студенты Омского ГАУ изобрели умные медицинские часы

Гаджет сам выставляет диагноз и звонит в скорую.

Источник: Комсомольская правда

Студенты землеустроительного факультета Омского ГАУ изобрели необычные медицинские смарт-часы. Они способны выставить своему владельцу диагноз и при необходимости вызвать скорую помощь.

По словам разработчиков, такой гаджет будет очень полезен как самим пациентам, так и медикам. Больным с серьезными патологиями они могут буквально спасти жизнь, а медработники с помощью гаджета смогут дистанционно наблюдать за больными и собирать анамнез.

«Часы нужно носить. У них есть время автономной работы — до двух недель, удобный ремешок для комфортного ношения даже во время сна, их можно не снимать во время гигиенических процедур», — рассказала «Трамплину» представитель авторов ноу-хау Валентина Бульц.

В часах предусмотрен шагомер, измерение пульса, давления и кислорода в крови. Система оповещения и связи действует на базе портативного устройства.

В будущем омские студенты планируют совершенствовать свой гаджет, выпуская обновленное программное обеспечение с дополнительными функциями.

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