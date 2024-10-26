Переливали плазму, подключали столичных медиков: как врачи в Волгограде спасали трехлетних брата и сестру

Изменились все показатели крови, началась анемия, острая почечная недостаточность. Трехлеток перевели в реанимацию. К обсуждению тактики дальнейшего спасения детей подключили специалистов из столичной детской больницы имени Пирогова. Решили переливать плазму, колоть гепарин и антибиотики. В конце концов анестезиологам-реаниматологам все же удалось стабилизировать состояние детей. Даже стала наблюдаться положительная динамика, хотя показатели крови еще были очень далеки от нормы. Еще три недели нефрологи бились за то, чтобы состоянию малышей больше ничего не угрожало, поднимали гемоглобин.