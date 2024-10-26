Переливали плазму, подключали столичных медиков: как врачи в Волгограде спасали трехлетних брата и сестру

В Волгограде врачи детской больницы спасли трехлетних двойняшек, доставленных в стационар с сильным обезвоживанием, серьезным кишечным расстройством, которое уже угрожало их жизни. Благодаря лабораторным анализам врачи поняли, что это не ротавирус. Малыши подхватили кишечную палочку, и переносили инфекцию очень тяжело. Даже сразу же начатое лечение не давало результата: состояние малышей резко ухудшалось, рассказали в облздраве.
Изменились все показатели крови, началась анемия, острая почечная недостаточность. Трехлеток перевели в реанимацию. К обсуждению тактики дальнейшего спасения детей подключили специалистов из столичной детской больницы имени Пирогова. Решили переливать плазму, колоть гепарин и антибиотики. В конце концов анестезиологам-реаниматологам все же удалось стабилизировать состояние детей. Даже стала наблюдаться положительная динамика, хотя показатели крови еще были очень далеки от нормы. Еще три недели нефрологи бились за то, чтобы состоянию малышей больше ничего не угрожало, поднимали гемоглобин.
— Возможности многопрофильной клиники позволяют применять междисциплинарный подход. Специалисты всех подразделений больницы готовы совместно разбираться в каждом случае и решать сложные профессиональные задачи, — комментирует главный врач ВОДКБ Светлана Смыкова.
Сейчас малышам восстановили работу почек и выписали из стационара, но им предстоит еще наблюдаться у нефролога в поликлинике, говорят врачи. А через три месяца малышам снова предстоит лечь в больницу на углубленное обследование.