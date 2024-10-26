Басист и сооснователь Grateful Dead Фил Леш умер в возрасте 84 лет

Grateful Dead собрались в 1965 году. Изначально музыканты планировали выступать под названием The Warlocks. Как напоминает NME, Леш не собирался быть басистом, так как уже получил профессиональное образование по специальности «трубач». Впрочем, не исключено, что эти навыки помогли ему развить собственный стиль, благодаря которому бас в музыке Grateful Dead звучит как вторая лид-гитара.