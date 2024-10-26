О фестивале «Послание к человеку»: к чему приводит отказ от диегетического звука в фильме

В Санкт-Петербурге полным ходом идет 34-й международный кинофестиваль «Послание к человеку». В программе собраны игровые, документальные, анимационные фильмы — как полные, так и короткие метры. Как всегда, на этом смотре современного и опытного, чувственного и умного есть интересные эксперименты, заставляющие взглянуть на кино по-новому. Несколько картин с мероприятия вдохновили нас на разговор о том, как режиссер выбирает работать со звуком внутри и за кадром и что же все это значит.