О фестивале «Послание к человеку»: к чему приводит отказ от диегетического звука в фильме

В Санкт-Петербурге полным ходом идет 34-й международный кинофестиваль «Послание к человеку». В программе собраны игровые, документальные, анимационные фильмы — как полные, так и короткие метры. Как всегда, на этом смотре современного и опытного, чувственного и умного есть интересные эксперименты, заставляющие взглянуть на кино по-новому. Несколько картин с мероприятия вдохновили нас на разговор о том, как режиссер выбирает работать со звуком внутри и за кадром и что же все это значит.
От прошлого к настоящему.
Документальная лента «Гидроэлектросчастье» Александра Маркова берется за необычную тему — строительство Асуанской ГЭС советскими гражданами в Египте в 60−70-х. Это монтажное произведение, филигранно склеенное из египетских хроник и личных пленок младшего гидроинженера Вадима Руденко. Его персональная история отношений с девушкой Верой, которая ждет его из африканской командировки, и архивы грандиозного события склеиваются в полотно об истинно советской силе веры и любви.
Только вот все кадры переозвучены — в письмах друг к другу Вера и Вадим разговаривают современными голосами, а главные моменты событий в СССР и Египте передаются от лица инженера интертитрами, как в немом кино. За счет отказа от диегетического, то есть внутрикадрового звука, создается комический эффект. Современный перезаписанный звук приближает зрителя к героям из 60-х и позволяет отождествлять себя с ними.
Когда египетский товарищ Вадима гибнет, мы слышим наложенный крик: «Мустафа!» Его могло не быть в реальности, но режиссер осознанно вставляет его, напоминая нам, что кино — беспощадная условность. Ведь в конечном счете весь фильм — романтический взгляд Александра Маркова на время, в котором он не бывал.
Кадр из фильма «Гидроэлектросчастье».
Предоставлено организаторами фестиваля.
В целом игнорирование диегетического звука — не совсем типичное решение. Чаще режиссеры-экспериментаторы делают наоборот и оставляют только естественные шумы и речь персонажей — без всякой музыки и закадрового текста. Так делают, например, документалисты. Неигровая короткометражка Сергея Лозницы «Полустанок» (2000) про людей, тихо спящих на станции, — хороший тому пример.
Экспериментировал с этим приемом и великий и ужасный Ларс фон Триер, следуя течению «Догма 95», которое настаиваило на том, что сюжет и персонажи картины важнее, чем стилистика. Она убивает правду, чистоту и красоту кино. А значит, и недиегетический звук не может в нем существовать. Воплощение манифеста можно увидеть, например, в «Идиотах» (1998) Триера или «Торжестве» (1998) Томаса Винтерберга.
Манипуляция.
На «Послании к человеку» в программе короткометражного экспериментального кино In Silico авторы, однако, решили отвернуться от «реальности». Индийский режиссер Анош Айбара в картине «Голуби» показывает, как визуальный образ может подстроиться под наложенный звук. Лирическая героиня смотрит на голубей, и они напоминают ей о полузабытом травматическом опыте. И вот перед нами уже не просто взъерошенные птицы, а насильник и жертва насилия. Изящная и немного комическая манипулятивная сила кино, которой зритель поддается добровольно.
Кадр из фильма «Голуби».
Предоставлено организаторами фестиваля.
В эту же парадигму вписывается фильм Ирины Тарунтаевой Casta Diva из программы «Российское молодое. Продолжение». Пока мы наблюдаем за девушкой с обожженной кожей, за кадром женский голос читает о том, как жестоко мужчина порой обходится с женщиной. Комического здесь нет уже ни на йоту. Только безудержная горечь и ужас, наслаивающиеся на молчаливое обнаженное изображение. Кстати, в Москве ленту также можно посмотреть на показе киноклуба «Вертикали» 30 октября.
Кадр из фильма Casta Diva.
Предоставлено организаторами фестиваля.
Получается, без диегетического звука изображение становится игрушкой в руках режиссера, а само кино — конструктором? Именно, ведь даже неигровая картина — никогда не отражает реальность в чистом виде и невозможна без взгляда. Бесконечно субъективного.
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