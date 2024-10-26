«Все хором воскликнули — “Колдун! Билан!” Белорусский певец и телеведущий Герман Титов сказал, как изменил имя во время “Славянского базара” в Витебске

Герман Титов — творческий псевдоним Дмитрия Карпинчика. Артист рассказал, что был вынужден изменить свое имя и произошло это во время «Славянского базара в Витебске». Артист пояснил, что ему нравились его имя и фамилия — Дмитрий Карпинчик, однако он был буквально вынужден взять псевдоним. Так на фестивале «Славянский базар в Витебске», когда его объявили, как молодого начинающего певца, зрители решили, что выступит другой белорус — Дмитрий Колдун.