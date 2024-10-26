«Все хором воскликнули — “Колдун! Билан!” Белорусский певец и телеведущий Герман Титов сказал, как изменил имя во время “Славянского базара” в Витебске

Белорусский певец, композитор и телеведущий Герман Титов назвал причину смены имени в интервью sb.by.
Герман Титов — творческий псевдоним Дмитрия Карпинчика. Артист рассказал, что был вынужден изменить свое имя и произошло это во время «Славянского базара в Витебске». Артист пояснил, что ему нравились его имя и фамилия — Дмитрий Карпинчик, однако он был буквально вынужден взять псевдоним. Так на фестивале «Славянский базар в Витебске», когда его объявили, как молодого начинающего певца, зрители решили, что выступит другой белорус — Дмитрий Колдун.
— Ведущий объявил: «Сейчас выступит молодой, начинающий певец Дмитрий…» И позволил толпе продолжить. Все хором выкрикнули: «Колдун!» Тогда ведущий сделал еще одну попытку. На этот раз зрители скандировали: «Билан!» В тот момент я понял: надо что-то менять, — поделился Герман Титов.
Герман Титов сказал, как его путали с другими певцами. Фото: соцсети.
Также композитор рассказал, что Титова — это девичья фамилия его матери.
Артист рассказал, что раскрепощенности добиться ему помогло телевидение, а уверенность в себе приобрел, когда его песни стали исполнять российские звезды первой величины.
«Комсомолка» ранее писала, что певец и телеведущий Герман Титов рассказал про отношения с Наташей Королевой, Стасом Михайловым и Николаем Басковым.
Композитор не скрывает, что ему поступали предложение о переезде в другую страну, и ему хотелось «засветиться где-то за границей».
— Смотрел на друзей и коллег, которые побеждали в международных конкурсах, давали интервью крупным СМИ, и думал: вот к чему я стремлюсь. Однако вовремя осознал, что был не прав, — признается он.
Герман Титов сказал, что его о переезде просила Наташа Королева. Фото: соцсети.
Сейчас Герман Титов считает, что победы дома приносят гораздо больше популярности и уверенности в себе, чем где-то за границей. Певец говорит, что его неоднократно приглашали переехать в Россию, в том числе и российская певица Наташа Королева, но он остался в Беларуси и не жалеет, так как «лучше быть первым здесь, чем десятым где-то еще».
Еще Герман Титов признался, что не вкладывает в свои песни личные переживания, так как их не было в его жизни.
— Если честно, у меня даже особо не было душевных травм, про которые можно было спеть. Моя жизнь — аттракцион счастья и радости. И я всем желаю того же, — поделился артист.
Тем временем белорусская супермодель Евгения Катова жестко ответила хейтерам: «Все что, у меня есть я заработала сама, в том числе моя голову холодной водой в туалетах!».