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Инициативная группа Лукашенко подала документы на регистрацию в ЦИК

ЦИК получил документы о регистрации инициативной группы по выдвижению Лукашенко кандидатом в президенты.

Источник: Комсомольская правда

В Центральную избирательную комиссию поступили документы о регистрации инициативной группы по выдвижению Александра Лукашенко кандидатом в президенты, сообщил 26 октября телеграм-канал ЦИК.

Так, в субботу, 26 октября опубликована информация о том, что в ЦИК были представлены документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Александра Лукашенко кандидатом в президенты Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о решении баллотироваться на пост президента в 2025 году.

А еще в Кремле заявили, что все в России поддержат Лукашенко на выборах президента Беларуси.

Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.

Также Александр Лукашенко обратился к австрийцам и сказал о военных альянсах и гонке вооружений.