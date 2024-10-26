Инициативная группа Лукашенко подала документы на регистрацию в ЦИК

В Центральную избирательную комиссию поступили документы о регистрации инициативной группы по выдвижению Александра Лукашенко кандидатом в президенты, сообщил 26 октября телеграм-канал ЦИК.
Так, в субботу, 26 октября опубликована информация о том, что в ЦИК были представлены документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Александра Лукашенко кандидатом в президенты Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о решении баллотироваться на пост президента в 2025 году.
А еще в Кремле заявили, что все в России поддержат Лукашенко на выборах президента Беларуси.
Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.
Также Александр Лукашенко обратился к австрийцам и сказал о военных альянсах и гонке вооружений.