Молдова перейдет на зимнее время: не забудьте перевести стрелки часов на час назад

Переход на зимнее и летнее время традиционно проводится в целях экономии электроэнергии и для того, чтобы максимально использовать естественный дневной свет. Однако этот переход обсуждается в странах ЕС, которые еще в 2018 году предложили отменить сезонные переводы часов, оставив странам право выбора постоянного времени.