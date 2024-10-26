Молдова перейдет на зимнее время: не забудьте перевести стрелки часов на час назад

В ночь на 27 октября, в 3:00, в Молдове произойдёт переход с «летнего» времени на «зимнее». Стрелки часов необходимо будет перевести на час назад.
Считается, что введение зимнего времени позволит жителям страны получить дополнительный световой час утром, что особенно актуально в преддверии зимы, когда световой день становится короче.
Переход на зимнее и летнее время традиционно проводится в целях экономии электроэнергии и для того, чтобы максимально использовать естественный дневной свет. Однако этот переход обсуждается в странах ЕС, которые еще в 2018 году предложили отменить сезонные переводы часов, оставив странам право выбора постоянного времени.
Всем жителям страны рекомендуется заранее подготовиться к переходу и перевести стрелки часов в субботу вечером перед сном.