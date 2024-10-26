Патриарх освятил отреставрированный собор Новодевичьего монастыря

В 1922 году Новодевичий монастырь был полностью упразднен, здания обители были переданы под жилой фонд и частично — в ведение Государственного музейного фонда (1926 год), а с середины 1930-х годов — Государственного исторического музея. В 1994 году в монастыре возобновилась монашеская жизнь, в январе 2010 года он был передан в бессрочное и безвозмездное пользование Русской православной церкви, а в 2014 году по поручению президента РФ Владимира Путина в ансамбле монастыря начались масштабные научные ремонтно-реставрационные работы. Смоленский собор с его фресками и иконостасом конца XVI века стал первоочередным и главным объектом приложения сил историков, архитекторов, археологов и реставраторов.