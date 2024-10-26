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В Ростовской области налог на игорный бизнес подняли до 10 млн рублей

В Ростовской области букмекерским конторам налог подняли более чем на 300%

Источник: Комсомольская правда

С 1 января 2025 года в Ростовской области налог на игорный бизнес увеличится более чем на 300%. Соответствующий законопроект был принят на 11-м заседании донского парламента.

Таким образом за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы придется платить налог 10 млн рублей. Ранее он составлял 3 млн рублей.

В пояснительной записке к областному законопроекту отмечается, что в соответствии с федеральным законодательством с начала 2025 года такой налог может составлять от 9,5 до 10 млн рублей.