В Ростовской области налог на игорный бизнес подняли до 10 млн рублей

С 1 января 2025 года в Ростовской области налог на игорный бизнес увеличится более чем на 300%. Соответствующий законопроект был принят на 11-м заседании донского парламента.
Таким образом за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы придется платить налог 10 млн рублей. Ранее он составлял 3 млн рублей.
В пояснительной записке к областному законопроекту отмечается, что в соответствии с федеральным законодательством с начала 2025 года такой налог может составлять от 9,5 до 10 млн рублей.