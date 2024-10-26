Прокачать навыки и найти работу мечты: В Ростове стартовал «Хакатон Осень 2024»

— Ни для кого не секрет, что развитие высоких технологий, цифровизация общественных процессов являются одними из главных целей стратегического развития нашего государства, — заметил Алексей Валентинович. — Будущее страны, новые открытия возможны благодаря поддержке талантливых студентов в айти-области. И мы будем делать все для того, чтобы наш город был одной из ведущих площадок развития информационных технологий.