Прокачать навыки и найти работу мечты: В Ростове стартовал «Хакатон Осень 2024»

В донской столице стартовал юбилейный XV Форум программных разработчиков «Хакатон Осень 2024». Об этом рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ УЧАСТНИКОВ.
Из года в год участниками айти-марафона становятся тысячи ребят. Конечно, ведь «Хакатон» — это не только отличная возможность увлекающимся айти-технологиями прокачать свои навыки, но и наладить взаимодействие с потенциальными работодателями.
— Ни для кого не секрет, что развитие высоких технологий, цифровизация общественных процессов являются одними из главных целей стратегического развития нашего государства, — заметил Алексей Валентинович. — Будущее страны, новые открытия возможны благодаря поддержке талантливых студентов в айти-области. И мы будем делать все для того, чтобы наш город был одной из ведущих площадок развития информационных технологий.
Мероприятие объединило более тысячи школьников и студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Северной Осетии, Татарстана, Липецкой, Свердловской, Ростовской, Волгоградской областей, Пермского и Краснодарского краев. Они приняли участие как в очном, так и в дистанционном формате. «Хакатон» проходит при поддержке Донского государственного технического университета, который является площадкой проведения мероприятия.
— За время проведения Форума в нашем городе достигнут очень высокий уровень цифровизации экономики. Удалось выявить сотни перспективных молодых специалистов айти-сферы. Ростовский «Хакатон» стал одним из самых качественных и системных событий в айти-индустрии. В нашем городе много перспективных компаний и учебных организаций, заинтересованных в популяризации и развитии этой отрасли.
11 ЗАДАНИЙ НА МИЛЛИОН РУБЛЕЙ.
В пятницу, 25 октября, участники форума получили 11 инженерных заданий от компаний-партнеров на сумму в миллион рублей. В течение 48 часов начинающие айти-специалисты решали предложенные им кейсы. Как уточняют организаторы, лучшие решения этих кейсов, если они будут инновационными, компании применят на практике.
— Участие в форуме — это реальный опыт для студентов. А главное — они могут продемонстрировать свои профессиональные навыки и получить работу в крупных айти-компаниях. Уверен, что участники «Хакатона» получат мощную мотивацию для дальнейшего профессионального и личностного роста. Заведут полезные рабочие и дружеские контакты. Желаю всем ребятам успехов в честной борьбе и достойных результатов!
БОРЮТСЯ ЗА СТАЖИРОВКИ В ЛУЧШИХ КОМПАНИЯХ.
Надо отметить, что Форум программных разработчиков в Ростове проходит каждые полгода — весной и осенью, и с каждым мероприятием количество участников растет. Так, «Хакатон Весна 2024» объединил более 600 человек.
— Весной в Хакатоне всего участие приняли 136 команд, до финала дошли 105, а 12 — забрали главные призы от партнеров Форума. В числе участников было пять команд из города-побратима Гомель и две дошли до финала.
А год назад, осенний Хакатон — 2023 собрал порядка 800 участников. Каждый из ребят продемонстрировал высокий уровень знаний, целеустремленность, креатив. Лучшим молодым разработчикам предоставили возможность проходить стажировки в ведущих айти-компаниях Ростова-на-Дону и России.
— Уверен, что в этом году талантливые ростовчане вновь с достоинством покажут, на что способны в цифровом пространстве! — поддержал наших ребят Алексей Логвиненко.