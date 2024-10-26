«Золотой запас Татарстана»: как казанский чак-чак стал известен всему миру

«Люди приезжают в новое для себя место, в Татарстан, и для них это как бы немножко другая страна. И, конечно же, хлебом-солью тут не удивишь. Нужно брать чем-то своим, простым, но очень выгодным и красивым. И мне кажется, для этого идеально подходит чак-чак, потому что он готовится из того, что можно действительно вырастить и собрать в нашем регионе. Чак-чак — как лицо Татарстана, он очень хорошо показывает всю суть татар», — рассказала собеседница агентства.