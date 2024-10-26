Собянин оценил результаты работы рыбного рынка в Митине

По словам градоначальника, на площадке уже реализовано свыше 65 тонн продукции — это более 600 позиций рыбы и морепродуктов.
«Все привозится из основных “рыбных” регионов России: с Камчатки, из Приморья, Магаданской, Мурманской и Ленинградской областей, Карелии, Республики Саха и других», — сообщил мэр.
Собянин уточнил, что каждая партия товаров проходит обязательную проверку специалистами. Помимо торговых рядов, на рынке действует зона открытой кухни, студия для мастер-классов, а также фуд-холл с бистро. Там же проводятся различные праздники и фестивали, в рамках которых организуют концерты и соревнования шеф-поваров. Первый открывшийся в Москве рыбный рынок работает в Косино-Ухтомском.
Как рассказывал Сергей Собянин в сентябре, эту площадку посетили уже свыше миллиона покупателей. На фоне высокого спроса на свежую рыбу и морепродукты было принято решение открыть рынок в Митине.
«Его площадь — свыше 4 тыс. кв. м. А с наступлением теплой погоды следующей весной дополнительно откроем террасу», — уточнил Собянин.