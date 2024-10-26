Собянин оценил результаты работы рыбного рынка в Митине

Собянин уточнил, что каждая партия товаров проходит обязательную проверку специалистами. Помимо торговых рядов, на рынке действует зона открытой кухни, студия для мастер-классов, а также фуд-холл с бистро. Там же проводятся различные праздники и фестивали, в рамках которых организуют концерты и соревнования шеф-поваров. Первый открывшийся в Москве рыбный рынок работает в Косино-Ухтомском.