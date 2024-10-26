Олбани
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин оценил результаты работы рыбного рынка в Митине

На новом рыбном рынке «Москва — на волне», который открылся в конце сентября в столичном районе Митино, за месяц побывало 120 тыс. человек. Об этом мэр Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

Источник: Соцсети

По словам градоначальника, на площадке уже реализовано свыше 65 тонн продукции — это более 600 позиций рыбы и морепродуктов.

«Все привозится из основных “рыбных” регионов России: с Камчатки, из Приморья, Магаданской, Мурманской и Ленинградской областей, Карелии, Республики Саха и других», — сообщил мэр.

Собянин уточнил, что каждая партия товаров проходит обязательную проверку специалистами. Помимо торговых рядов, на рынке действует зона открытой кухни, студия для мастер-классов, а также фуд-холл с бистро. Там же проводятся различные праздники и фестивали, в рамках которых организуют концерты и соревнования шеф-поваров. Первый открывшийся в Москве рыбный рынок работает в Косино-Ухтомском.

Как рассказывал Сергей Собянин в сентябре, эту площадку посетили уже свыше миллиона покупателей. На фоне высокого спроса на свежую рыбу и морепродукты было принято решение открыть рынок в Митине.

«Его площадь — свыше 4 тыс. кв. м. А с наступлением теплой погоды следующей весной дополнительно откроем террасу», — уточнил Собянин.

Собянин Сергей
торговля